У Харкові на мітингу біля генконсульства РФ сталися сутички

Як передає кореспондент УНІАН, інцидент стався близько 19.25.

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Під час мітингу із натовпу його учасників у бік генконсульства та міліціонерів, які вишикувалися біля нього, полетіла петарда. Працівники міліції спробували затримати кількох молодих людей, частина з яких була в балаклавах. Сталася сутичка і міліціонерам вдалося затримати лише одного парубка.

Після цього молоді люди, котрі намагалися його відбити, почали вимагати у міліції відпустити активіста. Згодом у бік міліціонерів та генконсульства полетіло близько 5 димових шашок. Група молодих людей, частина з яких у балаклавах, відійшла від основної частини мітингувальників. У цей час затриманий молодик щільно оточений групою міліціонерів.

Організатори мітингу попросили не чинити провокацій. Захід продовжується.