Сьогодні православні святкують Горіховий Спас

За православним календарем 29 серпня - перенесення з Едеси до Константинополя Нерукотворного Образу Господа Ісуса Христа. Образ, який відбився на полотні, є одним з найпоширеніших образів у слов'янській іконописній традиції.

Саме цю ікону вишивали на бойових прапорах війська, які йшли у похід; заходячи до храму, віруючі люди разом з іншими молитвами читають тропар Нерукотворному Образу Спасителя, що свідчить про особливе шанування святині.

Читайте такожСьогодні православні святкують Медовий Спас

За народною традицією, 29 серпня - це вже третій Спас. Перший, він же медовий або маковий, припадає на 14 серпня, другим, або Яблучним Спасом, називається свято Преображення Господа Ісуса Христа. І, власне, день пам'яті Нерукотворного Образу Спасителя в народі називають ще Спас "на полотні", хлібний або горіховий.