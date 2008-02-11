Двоє неповнолітніх спіймалися на збуті фальшивої купюри

На Житомирщині міліція затримала неповнолітніх, яких підозрюють у виготовленні фальшивих грошей.

Як повідомила УНІАН працівник Центру громадських зв’язків УМВС України в Житомирській області Ольга НОМЕРЧУК, "двоє юнаків 16 та 17 років вирішили скористатися можливостями комп’ютерно-копіювальної техніки для поповнення свого бюджету". За її словами, вони виготовили за допомогою комп’ютерної техніки грошову купюру номіналом 50 гривень, яку намагалися збути.

О.НОМЕРЧУК повідомила, що у неповнолітніх фальшивомонетників працівниками міліції за місцем проживання вилучено 2 ноутбуки та 2 принтери. Наразі усі обставини події з’ясовує міліція.