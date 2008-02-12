Ющенко вимагає від виконавчої влади покращити розрахунки за газ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає покращити ситуацію з розрахунками за природний газ, повідомляє прес-служба глави держави.

“Наявна інформація про рівень розрахунків за спожитий у січні 2008 року природний газ свідчить про їх вкрай незадовільний стан”, - про це йдеться у листі Президента України, направленому прем`єр-міністру, міністру палива та енергетики України, міністру з питань житлово-комунального господарства, голові Ради міністрів АР Крим, головам ОДА, головам Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій.

В.ЮЩЕНКО зазначає, що загальний рівень оплати по всіх категоріях споживачів склав лише 34,9%, що в 2,5 разу менше рівня оплат за 2007 рік. Підприємствами теплокомуненерго сплачено 14,8% вартості спожитого газу, що в 5,2 разу менше рівня 2007 року, бюджетними установами – 35,1% (менше в 3 рази), населенням – 64,9% (менше в 1,5 разу).

Глава держави вимагає вжити вичерпних заходів для кардинального поліпшення ситуації.

«Зобов`язую за результатами роботи у лютому поточного року привести рівень оплати за спожитий газ до фактичної вартості спожитих обсягів», – наголошується в листі Президента.

Про виконання керівники вищевказаних органів влади мають особисто поінформувати Президента до 10 березня 2008 року.