Нідерланди віддадуть Україні експонати виставки золота скіфів
07:29, 27 червня 2014Суспільство
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МЗС Нідерландів визнало, що всі експонати з кримських музеїв належать Україні
Нідерланди віддадуть експонати виставки золота скіфів Україні/Фото: УНИАН
В Амстердамі скарби Криму демонстрували ще з лютого. Виставка мала закритися у травні, але після окупації півострова Росією Москва оголосила скіфське золото своїм, передає ТСН.
Голландці подовжили експозицію до осені, а потім уже відреагували на ноту українського МЗС і пообіцяли Росії нічого не передавати. Читайте такожУкраїнська виставка золота скіфів залишиться у Нідерландах до вересня
Серед п'яти сотень експонатів - артефакти зі скіфського золота, прикраси, коштовне каміння, мечі та церемоніальні обладунки.
Після Амстердама Мінкульт передасть скарби під опіку Національного музею історії.
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