Нідерланди віддадуть Україні експонати виставки золота скіфів

В Амстердамі скарби Криму демонстрували ще з лютого. Виставка мала закритися у травні, але після окупації півострова Росією Москва оголосила скіфське золото своїм, передає ТСН.

Голландці подовжили експозицію до осені, а потім уже відреагували на ноту українського МЗС і пообіцяли Росії нічого не передавати. Читайте такожУкраїнська виставка золота скіфів залишиться у Нідерландах до вересня

Серед п'яти сотень експонатів - артефакти зі скіфського золота, прикраси, коштовне каміння, мечі та церемоніальні обладунки.

Після Амстердама Мінкульт передасть скарби під опіку Національного музею історії.