Уряд призначить уповноваженого по боротьби з корупцією

На одному найближчих засідань уряду планується розглянути проект постанови Кабінету міністрів, якою на Міністерство юстиції України буде покладена низка завдань у сфері запобігання та протидії корупції. Зокрема, передбачається утворення в структурі Мін‘юсту інституту Урядового уповноваженого по боротьбі з корупцією та створення відповідного секретаріату, що забезпечуватиме його діяльність.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, про це сказав міністр юстиції Микола ОНІЩУК у ході зустрічі з представниками Агенції США з міжнародного розвитку (USAID), що відбулася 11 лютого в Мін‘юсті. Під час зустрічі обговорювалися можливі напрямки співпраці з програмою USAID у сфері антикорупційної діяльності та зміцнення верховенства права.

Міністр юстиції повідомив, що проект урядової постанови передбачає низку заходів та програмних положень у сфері протидії та боротьби з корупцією. Постанова розроблена на виконання Указу Президента України від 1 лютого 2008 року «Про деякі заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної антикорупційної політики». Згаданим указом Глава держави доручив Кабінету міністрів розглянути питання стосовно покладення на Міністерство юстиції України низки завдань у сфері запобігання та протидії корупції.

Передбачається, що на Мін’юст будуть покладені цивільні функції у сфері запобігання та протидії корупції. Зокрема, Міністерство юстиції відповідатиме за збір інформації про стан корупції, її аналіз. Цей же напрям передбачає розробку антикорупційних стратегій та планів дій з їх реалізації, аналіз ефективності антикорупційного законодавства, розробку нового законодавства.

Також, Мін’юст відповідатиме за інформаційну політику у цій сфері, зокрема, залучення суспільства до антикорупційних кампаній.

Міністр юстиції зауважив, що значна частка заходів у рамках реалізації антикорупційної стратегії лежить у площині законодавчого врегулювання. У цьому контексті Міністр висловив стурбованість ситуацією, що склалася в українському парламенті.

Разом з тим, наголосив М.ОНІЩУК, уряд використовуватиме можливості врегулювання частини питань на рівні підзаконних актів.

Як повідомлялося, Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів розглянути питання стосовно покладення на Міністерство юстиції України низки завдань у сфері запобігання та протидії корупції. Про це йдеться в Указі Глави держави № 80/2008 від 1 лютого 2008 року «Про деякі заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної антикорупційної політики». Указ видано з метою вдосконалення організації роботи із запобігання корупції та забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України у цій сфері.