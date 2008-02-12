Резиденцію “Межигір’я” вилучено з числа об’єктів, що підлягають державній охороні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ “Про внесення зміни до Указу Президента України від 13 січня 2006 року №3”.

Текст указу оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Цим документом до Указу Президента України від 13 січня 2006 року №3 «Про державну охорону важливих державних об`єктів» внесено зміну, згідно з якою слова «державних резиденцій «Залісся» та «Межигір`я» замінено словами «державної резиденції «Залісся».

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв 26 грудня УНІАН, Кабінет міністрів України відмінив постанову щодо передачі на баланс НАК «Надра України» резиденції "Межигір’я", у якій на той час проживав Віктор ЯНУКОВИЧ.

Про це на брифінгу повідомила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, нагадавши, що на початку діяльності нового уряду було дане доручення проаналізувати кожну постанову колишнього уряду на предмет їх незаконності. «І ми вже 140 гектарів землі, скасувавши постанову, повернули державі. Це "Межигір’я», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.