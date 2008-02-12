Партія регіонів заявляє про упереджене ставлення влади до Рудьковського

Партія регіонів України вбачає в арешті колишнього міністра транспорту України Миколи РУДЬКОВСЬКОГО упередженість дій нинішньої влади.

Про це йдеться у заяві Партії регіонів.

Як зазначається в документі, "намагаючись пропіарити те, як влада поборює корупцію, помаранчеві самі перефразували гасло, з яким вони йшли на вибори. Замість "Закон один для всіх" реалізується принцип "Закон один для всіх, хто втратив владу”.

На переконання авторів заяви, "мотивація – проти нього (М.РУДЬКОВСЬКОГО - УНІАН) відкрито кримінальну справу. Але ж кримінальна справа порушена і проти Юрія ЛУЦЕНКА. За логікою, він повинен би бути щонайменше відсторонений від влади. Але - "Закон один для всіх, хто втратив владу". Для тих, хто при владі, Закон не писаний", - вважають у партії.

Водночас члени Партії регіонів стверджують, що не захищають нікого, "хто порушував закон".

На переконання "регіоналів", "кожен, хто порушив право, – повинен за це відповідати". Однак при цьому, як зазначається у документі "вину має бути доведено, а процедуру – дотримано". "Не можна порушувати права і свободи людини в угоду передвиборчому піару тих, хто думає не про долю країни, а про свою долю після наступних президентських виборів", - зазначається далі в заяві.