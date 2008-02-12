У полтавської міліції з`явилися нові можливості

Управління Міністерства внутрішніх справ України в Полтавській області реорганізоване в Головне управління Міністерства внутрішніх справ України у Полтавській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник ГУ МВС в області Михайло ЦИМБАЛЮК.

«Це значна подія для кожного, хто працює в міліції, і слід зазначити, що ми цього довго чекали, адже це дає великі можливості для роботи, для професійного зростання, а головне - для посилення боротьби із злочинністю», - заявив М.ЦИМБАЛЮК.

За його словами, «ставши Головним управлінням, ми розширимо штат і посилимо боротьбу зі злочинністю».