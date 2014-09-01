На Донбасі 1 вересня не відкрилося понад 900 шкіл
13:54, 01 вересня 2014Суспільство
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Через бойові дії у Донецькій та Луганській областях 1 вересня не відкрилося понад 900 шкіл.
REUTERS
Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
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"Через цілеспрямовані антиукраїнські дії росіян та їх найманців, 1 вересня не змогли прийняти учнів більше 900 шкіл на Донбасі. Це означає, що близько 10 тис. українських учнів не зможуть сьогодні розпочати навчальний рік. Водночас навчальний рік почався у дітей у звільнених містах", - сказав Андрій Лисенко.
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