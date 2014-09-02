Затримано чотирьох підозрюваних у вбивстві мера Кременчука Бабаєва - МВС

Як повідмляє прес-служба МВС, за словами заступника міністра внутрішніх справ України - начальника Головного слідчого управління Віталія Сакала, в ході проведення слідчих дій, оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій було встановлено й затримано чотирьох осіб, яких підозрюють у скоєні вбивства Бабаєва. Наймолодшому з них 22 роки.

Суд вирішує питання обрання міри запобіжного заходу затриманим у вигляді арешту. Тривають слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, Бабаєва було вбито 26 липня. В нього стріляли з білого автомобіля ВАЗ 2108.