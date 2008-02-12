У Єханурова від уссурійських тигрів відхрестилися

У Міністерстві оборони заявляють, що не мають відношення до знайдених сьогодні у Києві уссурійських тигрів, оскільки територія військового містечка, де виявили тварин, здана в оренду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління Міноборони.

Зокрема, йдеться у повідомленні, раніше на цій території була розташована військова частина, а потім її здали в оренду ТОВ «Будавтосервіс».

Відповідно до угоди, орендатор несе повну відповідальність за територію. «Підприємство, де було виявлено тигрів, несе повну відповідальність за територію, що орендується», наголосили у прес-службі.

Також прес-служба Міноборони відзначає, що підприємство платить за оренду вчасно, а остання перевірка, яка проводилась літом, порушень умов договору не виявила.

Як повідомляв УНІАН, двох уссурійських тигрів було виявлено державними інспекторами Управління ветеринарної медицини в м. Києві та прокуратурою столиці на території військової частини №227 Дарницького району Києва (вул. Бориспільська, 27), яку орендує товариство «Будавтосервіс».

За словами заступника голови КМДА Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ, власника тигрів та їхній клінічний стан встановлено не було, а умови утримання тварин не можуть гарантувати безпеку оточуючим.

Фахівці Управління ветеринарної медицини м. Києва і Київського зоопарку, а також представники міліції, Головного управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА вивчають ситуацію.

У ЦОС ГУ МНС в м. Києві УНІАН повідомили, що прямої інформації стосовно тигрів у них немає і за допомогою ніхто не звертався – інакше служби МНС виїхали б на місце.

За даними КМДА, Київський зоопарк готовий прийняти тигрів на період карантину до подальшого визначення їхньої долі.