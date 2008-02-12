Ющенко і Путін підписали План дій Україна-Росія
17:03, 12 лютого 2008Суспільство
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Визначено першочергові заходи
Президент України Віктор ЮЩЕНКО і Президент Російської Федерації Володимир ПУТІН підписали План дій Україна-Росія до 2009 року.
Як передає кореспондент УНІАН, у рамковому документі визначені першочергові заходи, які мають бути здійснені в двосторонніх відносинах до 2009 року.
Зокрема, сторони зобов`язуються сприяти подальшому поглибленню російсько-української співпраці в торговельно-економічній сфері, паливно-енергетичному і агропромисловому комплексах, машинобудуванні, транспорті і зв`язку, промисловій політиці, авіабудуванні, науці і техніці, використанні космосу і атомної енергії в мирних цілях.
Також був підписаний протокол другого засідання Українсько-російської міждержавної комісії.
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