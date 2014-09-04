В Україні заборонили трансляцію телеканалу "Історія"

Як повідомили в прес-службі Нацради, таке рішення було прийнято на підставі невідповідності змісту іноземної програми "Історія" (ВГТРК) Європейській конвенції про транскордонне телебачення і законодавству України, за результатами розгляду матеріалів моніторингу цієї програми.

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У прес-службі зазначили, що моніторинг Нацради зафіксував у програмному наповненні зазначеного телеканалу недостовірну інформацію про історичні події в Україні, необґрунтоване акцентування уваги на насильстві і жорстокості, розпалюванні національної ворожнечі, а це може заподіяти шкоду фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків.

"Тому Національна рада прийняла відповідне рішення і звертає увагу провайдерів програмної послуги на необхідність припинення трансляції російського каналу «Історія»", - відзначили в прес-службі.