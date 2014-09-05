«Межигір'я» повернули державі - ГПУ

Про це повідомляється на сайті Генеральної прокуратури.

Державною виконавчою службою Вишгородського районного управління юстиції спільно з працівниками прокуратури Київської області та представниками Кабміну було проведено виконавчі дії щодо повернення до державної власності земель «Межигір’я».

Читайте такожУ Києві відкривається екскурсійний маршрут на теплоході до Межигір’яУ червні Господарський суд Київської області задовольнив два позови прокуратури області до Вишгородської райдержадміністрації, ТОВ «Танталіт» та благодійного фонду «Відродження України» про скасування розпоряджень, визнання недійсним державних актів та витребування земель резиденції вартістю понад 118 млн грн на користь держави.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2014 року після втечі з України екс-президента Віктора Януковича, якому передували багатотисячні акції громадянського протесту проти корумпованого режиму і кровопролитні сутички між активістами і силовиками, резиденція «Межигір‘я» стала відкритою для всіх охочих.

23 лютого Верховна Рада повернула «Межигір‘я» у державну власність.

Пізніше Господарський суд Київської області повернув у державну власність 135 га земель, на яких розташована резиденція «Межигір’я».