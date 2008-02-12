Справу за позовом Бізнес-Інвесту до Кабміну передано з Києва до Дніпропетровська

Окружний адміністративний суд Києва сьогодні своєю ухвалою передав на розгляд до Дніпропетровського окружного адміністративного суду справу за позовом ТОВ «Інвестиційна компанія «Бізнес-інвест» до Кабінету міністрів України про визнання неправомірним розпорядження уряду, який вирішував до додаткову емісію ВАТ «Дніпроенерго».

Про це УНІАН повідомив представник компанії ТОВ «Бізнес-Інвест», яка виступає позивачем у справі, Олександр ВИННИЧЕНКО.

За його словами, в рішенні про підсудність суд виходив з територіального місцезнаходження позивача – ДІК «Бізнес-Інвест».

При цьому, зазначив О.ВИННИЧЕНКО, на сьогоднішньому попередньому засіданні всі учасники процесу, зокрема й представник ВАТ «Дніпроенерго», висловили заперечення проти такого процесуального рішення суду.

Представник ІК «Бізнес-Інвест» зазначив, що сьогоднішнє рішення суду створює умови для затягування розгляду сапору, оскільки у відповідача з`являється можливість оскарження рішення в Апеляційному окружному суді Києві.

«Суд створив штучну процесуальну ситуацію, котра дозволяє надалі затягувати розгляд спору на невизначений час», – сказав О.ВИННИЧЕНКО.

Представник компанії також додав, що досі залишається неясною позиція Кабміну, що виступає відповідачем у цій справі.

«Незважаючи на оприлюднені раніше заяви глави Кабміну (Юлія ТИМОШЕНКО не раз висловлювалася за скасування додаткової емісії і повернення контролю держави над "Дніпроенерго" - УНІАН), позиція Кабміну в процесі, ймовірно, залишається незмінною», – сказав О.ВИННИЧЕНКО.

У той же час він нагадав, що на попередньому засіданні 7 лютого співробітниця Міністерства юстиції, що представляє в процесі Кабмін, заявила про заперечення проти позову ДІК «Бізнес-Інвест».

О.ВИННИЧЕНКО припустив, що Дніпропетровський окружний адміністративний суд може протягом 15 днів прийняти справу в провадження, як це визначено чинним законодавством, якщо ніхто з учасників процесу не подасть апеляцію на сьогоднішню ухвалу суду.

Нагадаємо, наприкінці січня «Бізнес-Інвест» оскаржив в Окружному адміністративному суді Києва розпорядження уряду, яким НАК «Енергетична компанія України» було дозволено голосувати за додаткову емісію енергогенеруючої компанії ВАТ «Дніпроенерго». «Бізнес-Інвест» вважає, що рішення уряду порушило права компанії, як акціонера ВАТ «Дніпроенерго», і було прийнято з порушеннями законодавства.

Кабінет міністрів своїм розпорядженням (від 13 червня 2007 року № 407-р) дозволив НАК «Енергетична компанія України» на загальних зборах акціонерів ВАТ «Дніпроенерго» голосувати за збільшення статутного фонду компанії.

Акціонери «Дніпроенерго» на зборах 27 серпня 2007 року вирішили збільшити статутний фонд на 52,07%, або на 51 млн. 85,85 тис. грн. - до 149 млн. 185,8 тис. грн. у зв`язку з приєднанням до товариства ТОВ «Інвестиційне товариство» (входить у ДПЕК). В результаті додаткової емісії, ТОВ «Донбаська паливно-енергетична компанія» (ДПЕК, мажоритарним власником якої є Рінат АХМЕТОВ) консолідує 44,279% акцій ВАТ «Дніпроенерго». Зокрема, ТОВ «Інвестиційне товариство» одержить контроль над 34,243% акцій (2 млн. 43 тис. 434 шт.), а афільована з ДПЕК кіпрська компанія DTEK Holdings Limited зменшить свою частку з 15,262% до 10,036% (598 тис. 895 шт. акцій).

У справі "Дніпроенерго" "Бізнес-Інвест" подавав дві позовні заяви в різні судові інстанції. Так, наприкінці 2007 року ТОВ «ДІК Бізнес-Інвест» як акціонер оскаржила рішення про збільшення статутного фонду «Дніпроенерго», мотивуючи свій позов порушенням акціонерних прав компанії. Справа пройшла ряд судових інстанцій. 25 січня 2008 року Вищий господарський суд України (ВГСУ) підтвердив законність збільшення статутного фонду енергогенеруючої компанії ВАТ «Дніпроенерго».