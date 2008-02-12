ВР ухвалила закон про скорочення армії

Верховна Рада України ухвалила закон, яким передбачається у 2008 році скоротити чисельність Збройних Сил України на 9 тисяч осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону «Про чисельність Збройних Сил України на 2008 рік» проголосували 243 народних депутатів з 441, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачається затвердити чисельність Збройних Сил України станом на 31 грудня 2008 року на рівні 191 тисячі осіб, в тому числі 148 тисяч військовослужбовців.

Таким чином, протягом цього року відбудеться скорочення чисельності ЗСУ на 9 тисяч осіб, з яких 1 тисяча - військовослужбовці і 8 тисяч - працівники ЗСУ.

В супровідних документах до проекту закону зазначається, що чисельність Збройних Сил України визначено з урахуванням положень Воєнної доктрини України, оптимального співвідношення завдань, покладених на Збройні Сили України та можливостей держави щодо їх утримання.