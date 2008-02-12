Кримські татари почали акцію ”Від кожного - по каменю”

Секретар Сімферопольської міськради Володимир БЛІНОВ заявив кореспонденту УНІАН, що «акція є несанкціонованою, незаконною й нелегітимною». «Ми не отримували ніякого повідомлення про цю акцію», - підкреслив секретар міськради.

Він також заявив, що зараз, по суті, відбувається самозахват ділянки землі по вулиці Ялтинській, оскільки немає рішення про юридичне оформлення землі. «Завозяться будматеріали, це, по суті, самозахват земельної ділянки», - сказав В.БЛІНОВ.

Він підкреслив, що питання про землю під Соборну мечеть має вирішуватись у правовому руслі. Так, зазначив В.БЛІНОВ, 28 лютого на сесії міськради планується розглянути протест прокуратури на рішення міськради про ділянку під мечеть.

«Якщо протест буде задоволено, а, скоріш за все, так і буде, то треба буде далі вирішувати питання», - сказав секретар міськради, додавши, що потрібно буде переходити до переговорного процесу.

Як повідомляв УНІАН, питання про виділення ділянки під будівництво Соборної мечеті не вирішується впродовж багатьох років. Спочатку Духовне управління мусульман Криму планувало побудувати свій головний храм у міському парку «Салгірка», після - погодилося на альтернативну пропозицію побудувати мечеть на пустирі, розташованому на об`їзній трасі по вул. Ялтинській, 22.

10 січня на сесії Сімферопольської міськради було ухвалено рішення виділити під мечеть ділянку площею 2,7 га по вулиці Луговій, 6 замість ділянки по вулиці Ялтинській, 22, як планувалося раніше. Духовне управління мусульман Криму висловило обурення в зв`язку з цим, а прокуратура Криму винесла протест на рішення міськради.

Сьогодні, 12 лютого, на вулиці Ялтинській кримські татари почали акцію зі збору каменя-ракушняка. Кримські татари закликали мусульман і жителів Криму інших віросповідань принести їм по каменю. Головна умова акції – від кожної людини по одному каменю. Організатори заявили, що мета акції полягає не в зборі будматеріалів, а в прагненні показати владі єдність і рішучість кримськотатарського народу.

Перший заступник голови Меджлісу Рефат ЧУБАРОВ заявив, що будівництво Соборної мечеті почнеться тільки після офіційного закріплення земельної ділянки.