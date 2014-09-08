Луганчан уже агітують учити російські закони

Про це пише "Інформатор" з посиланням на місцевих жителів.

Як уточнюється, співробітникам державних установ міста "наполегливо рекомендують" приступити до вивчення законів Росії.

Крім того, у керівництві "ЛНР" активно обговорюють повернення луганських шкіл до 5-тибальної системи навчання.

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Як повідомлялося раніше, "народний ректор" Східноукраїнського національного університету ім. Даля вже пообіцяв студентам дипломи російського зразка.