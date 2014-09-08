Луганчан уже агітують учити російські закони
18:28, 08 вересня 2014Суспільство
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Бойовики так званої "ЛНР" продовжують кампанію з адаптації Луганська до "російських стандартів".
У Луганську радять вчити російське законодавство / fiction.eksmo.ru
Про це пише "Інформатор" з посиланням на місцевих жителів.
Як уточнюється, співробітникам державних установ міста "наполегливо рекомендують" приступити до вивчення законів Росії.
Крім того, у керівництві "ЛНР" активно обговорюють повернення луганських шкіл до 5-тибальної системи навчання.
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Як повідомлялося раніше, "народний ректор" Східноукраїнського національного університету ім. Даля вже пообіцяв студентам дипломи російського зразка.
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