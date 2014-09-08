У Маріуполі евакуація охочих здійснюється тільки за попереднім записом

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Маріупольської міської ради.

У зв'язку із загостренням ситуації в районі Маріуполя на «гарячі» телефонні лінії соціальних служб надходять дзвінки від жителів і гостей міста, які хочуть виїхати з Маріуполя. Так, для осіб з числа вимушених переселенців, зокрема й для жителів Маріуполя, Управління ДСНС у місті організовує виїзд до інших регіонів України безплатно.Читайте такожПорошенко наказав забезпечити у Маріуполі режим високої бойової готовності

З питань організації виїзду можна звернутися за телефонами: 101 та 53-03-33. Також евакуацію осіб з числа вимушених переселенців організовує гуманітарний штаб «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова, перш за все сиріт, багатодітних матерів із неповнолітніми дітьми, інвалідів і тяжких хворих (онкологія, діабет, гепатити, ВІЛ, психіатрія), пенсіонерів. Час виїзду і напрям рейсу потрібно уточнювати за день до бажаного відправлення за телефоном: 0 800 509 001 (працює цілодобово, дзвінки безплатні зі всіх телефонів).Читайте такожТарута про Маріуполь: Ми контролюємо ситуацію, в разі потреби передбачена евакуація

У міськраді звернулися до бажаючих виїхати з міста з проханням звернути увагу на те, що рейси можуть бути скасовані у зв'язку з непередбачуваними обставинами і що евакуація здійснюється тільки за попереднім записом.