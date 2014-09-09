Жителі Макіївки прокинулися від потужних залпів
09:34, 09 вересня 2014Суспільство
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У Макіївці було чутно вибухи та постріли.
REUTERS
Жителі мікрорайону Зелений, що в Макіївці, близько години тому прокинулися від потужних залпів.
Напрямок пострілів не з'ясовано, але вогонь вівся, судячи з усього, з гаубиць.
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Для жителів АТО день перемир'я минув під залпи артилерії, мінометів, "Градів" та автоматних черг.
Бойовики також обстрілювали територію Донецького аеропорту, який з кінця травня утримують українські військові.
Жителі мікрорайону Зелений, що в Макіївці, близько години тому прокинулися від потужних залпів
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