Вночі в Донецьку знову стріляли, поранено одного мирного жителя

Як повідомляє прес-служба Донецької міськради, близько 01:40 бойовики обстріляли Київський район міста. В результаті попадання снарядів пошкоджено Донецьку школа-інтернат №22 за адресою вулиця Лісова, 1, два дев'ятиповерхових будинки №№17 і 19 по вулиці Листопрокатчиків, а також будинки приватного сектору - №31 по вул. Міцкевича та №7 по вул. Рудзутака.

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"Системи життєзабезпечення і громадський транспорт працюють у штатному режимі. Аварійні бригади енергопостачальних підприємств ПАТ "Донецькміськгаз" продовжують відновлювати пошкоджені мережі", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 5 вересня, учасники тристоронньої контактної групи в Мінську досягли домовленості про режим припинення вогню.

Між тим, бойовики і російські військові продовжують обстріл українських військ, порушуючи перемир'я.