У Празі протягом двох місяців будуть мітингувати на підтримку України

Про це повідомляє VIDIA (медіапортал української діаспори) з посиланням на Укргазету. Акції протесту триватимуть до середини листопада.

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Організатори Майдану - спільнота "Капутин" та інші чеські та українські організації, волонтери встановили на площі намети і з суботнього ранку до вечора неділі організували non-stop протест проти пасивної позиції чеської влади щодо ситуації в Україні.

У петиції до влади, яку за 2 дні підписало майже 450 осіб, висунуті наступні вимоги: надання Україні допомоги військового характеру, лікування поранених українських військових в чеських лікарнях, полегшення візового режиму для українців. Крім цього, на площі посеред наметів виступили чеські громадські діячі та співаки.

Організатори акції отримали дозвіл на її проведення до середини листопада і планують активно розширювати кількість учасників. Наступний Maidan International Prague відбудеться вже в ці вихідні на Староместскій площі.

Нагадаємо, що спільнота "Капутин" протягом літа організували акції протесту біля посольств РФ і Франції і біля офісу російського банку "Ощадбанк" в Празі.