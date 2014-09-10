На Чернігівщині розбився літак

На Чернігівщині розбився легкомоторний літак «Бекас Х-32» - впав поблизу селища Ріпки. Одна людина загинула.

Він належав колишньому військовому льотчику, який кропив на ньому поля кукурудзи, що належать одному з приватних підприємців.

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За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області, літак найімовірніше впав через те, що зачепив хвостовою частиною високовольтну лінію електропередач.

50-річний пілот загинув на місці пригоди.