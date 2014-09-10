Кілька районів Донецька залишилися без води

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міської ради.

«З 9:00 10 вересня і до закінчення ремонтних робіт буде обмежено водопостачання у Ворошиловському, Будьоннівському, Ленінському районах, а також частково в Київському та Кіровському районах», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Донецьку періодично стріляютьВ інших районах водопостачання порівняно стабільне і здійснюється в колишньому режимі. У повному обсязі вода подається з 19:00 до 22:00, в інший час можливі перебої. Про закінчення ремонтних робіт буде повідомлено додатково.

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку проводяться відновлювальні роботи та триває планова підготовка джерел теплопостачання до зими.