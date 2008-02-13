Адвокати Рудьковського подали апеляцію

Сьогодні адвокати колишнього міністра транспорту та зв’язку України Миколи РУДЬКОВСЬКОГО подали скаргу до Апеляційного суду Києва на рішення про арешт їх підзахисного.

Як повідомив журналістам один із адвокатів М.РУДЬКОВСЬКОГО Олексій БОНЮК, свою скаргу захист грунтував на тому, що суд першої інстанції не взяв до уваги докази, надані адвокатами М.РУДЬКОВСЬКОГО, а навпаки – будував рішення виключно на матеріалах, які надала прокуратура.

Разом з тим, О.БОНЮК повідомив журналістам про те, що прокуратурою Києва внесено подання до дисциплінарної комісії адвокатів столиці про позбавлення його та другого адвоката (його прізвище не уточнив) права займатися адвокатською діяльністю. За словами О.БОНЮКА, такі дії прокуратури він розцінює як тиск на адвокатів.

Водночас, він повідомив, що захистом підготовлено певні документи, які будуть надані до Генеральної прокуратури України щодо оскарження кримінальної справи, яку було порушено стосовно М.РУДЬКОВСЬКОГО, а також дії прокуратури стосовно зміни екс-міністрові міри запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про утримання під вартою М.РУДЬКОВСЬКОГО. Таким чином, було задоволено подання прокуратури міста Києва, яка просила змінити М.РУДЬКОВСЬКОМУ запобіжний захід з підписки про невиїзд на арешт.

Стосовно М.РУДЬКОВСЬКОГО порушено кримінальну справу за розтрату майна в особливо великих розмірах під час здійснення приватної поїздки за маршрутом Київ-Париж-Київ (ч. 5 ст.191 Кримінального кодексу України).