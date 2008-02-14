Кабмін виключив УкрГаз-Енерго з прогнозного балансу газу на цей рік

Кабінет міністрів України своєю постановою виключив спільне підприємство ЗАТ "УкрГаз-Енерго" з прогнозного балансу надходження і розподілу газу на 2008 рік.

Відповідна постанова Кабміну (№41 від 6 лютого) оприлюднена на урядовому порталі.

Зокрема, цією постановою уряд вніс зміни до свого розпорядження №57-р від 9 січня, яким затверджувався прогнозний баланс газу на 2008 рік.

Згідно зі змінами, "УкрГаз-Енерго" виключається з усіх статей балансу, де були передбачені для компанії операції з газом. Зокрема, в статті, якою передбачається імпорт газу в об`ємі 55 млрд. куб. м, слово "УкрГаз-Енерго" замінене словами «імпортований природний газ».

Аналогічні зміни внесені до статті, яка передбачає відбір газу з підземних сховищ (5,842 млрд. куб. м).

Ще однією зміною Кабмін виключив з балансу статтю, якою передбачалося закачування газу в ПСГ компанією "УкрГаз-Енерго" в об`ємі 9,003 млрд. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своїм розпорядженням (№57-р від 9 січня) затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу на 2008 рік у розмірі 86,76 млрд. куб. м.

Зокрема, в прогнозний баланс увійшли природний газ, видобутий в Україні - 20,325 млрд. куб. м, надходження - 55 млрд. куб. м, зокрема для ЗАТ "УкрГаз-Енерго" - 55 млрд. куб. м.

Відбір із підземних сховищ природного газу - 11,435 млрд. куб. м., зокрема газ НАК "Нафтогаз України" - 4,796 млрд. куб. м, ЗАТ "УкрГаз-Енерго" - 5,842 млрд. куб. м, інші власники газу - 0,797 млрд. куб. м.

Розподіл природного газу - 86,76 млрд. куб. м. По Україні - 72,465 млрд. куб. м., зокрема, виробничий-технологічні потреби - 6,489 млрд. куб. м, споживачам України - 65,81 млрд. куб. м, в т.ч населенню - 17,83 млрд. куб. м, підприємствам теплокомуненерго - 12,6 млрд. куб. м, промисловим споживачам - 33,13 млрд. куб. м.

Закачування природного газу в підземні сховища - 14,286 млрд. куб. м., в т.ч. газ НАК "Нафтогаз України" - 5,283 млрд. куб. м, імпортований газ (ЗАТ "УкрГаз-Енерго") - 9,003 млрд. куб. м.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України своїм розпорядженням (№260-р від 6 лютого) скасував розпорядження №27-р від 24 січня 2006 року "Питання забезпечення вітчизняних споживачів природним газом", згідно з яким Кабмін погодився з пропозицією Мінпаливенерго про створення за участю НАК "Нафтогаз України" і компанії RosUkrEnergo спільного підприємства ЗАТ "УкрГаз-Енерго" для забезпечення безперебійного постачання імпортного природного газу вітчизняним споживачам.

Кабмін доручив Міністерству юстиції і НАК "Нафтогаз України" вжити заходів для припинення в установленому порядку діяльності ЗАТ "УкрГаз-Енерго".

Довідка УНІАН. ЗАТ "УкрГаз-Енерго" створене компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія) і НАК "Нафтогаз України" навесні 2006 року. З квітня 2006 року компанія є основним імпортером природного газу до України, який купує у RosUkrEnergo. Частину ввезеного в країну енергоносія "УкрГаз-Енерго" поставляє кінцевим споживачам, а частину - реалізує НАК "Нафтогаз України" для подальшого постачання теплопостачальним підприємствам і бюджетним установам.