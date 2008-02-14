Як українці ставляться до Дня святого Валентина (соцопитування)

День святого Валентина в Україні відзначають 58% українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані компанії Reserch&Branding Group, обнародувані сьогодні на прес-конференції в Києві.

При цьому, згідно з даними дослідження громадської думки, проведеної компанією, 38% не відзначають це свято, 4% важко відповісти.

Найбільш популярними подарунками, які збираються дарувати жителі України в День святого Валентина, є солодощі, парфумерія, сувеніри.

Так, 17% мають намір подарувати цукерки, торт, солодощі, 12% - парфумерію і косметику, 11% - сувеніри (авторучки, блокноти, портмоне), 9% - квіти, 4% - іграшки, 4% - дрібнички, біжутерію, 2% відповіли, що це секрет, 7% нікому робити подарунки, 28% не збираються нічого дарувати,11% - подарують щось інше, 11% опитаним важко відповісти.

У період з 1 по 8 лютого компанія Reserch& Branding Group провела десяту хвилю дослідження громадської думки населення України з актуальних питань соціально-політичного життя країни. Збір інформації проводився методом особистого інтерв`ю в 24 областях України і Криму. Очікувана середня похибка вибірки становить 2,2%.