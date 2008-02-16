Батьки заблокують залізницю, якщо антени мобільного зв’язку залишаться біля школи

Батьки учнів однієї з шкіл міста Кіцмань Чернівецької області мають намір блокувати залізницю, вимагаючи демонтувати дві антени мобільного зв’язку, встановлені поруч із навчальним закладом.

Як повідомили кореспондентові УНІАН батьки школярів, за два роки, відколи були встановлені антени, в учнів погіршився стан здоров’я, вони стали втрачати свідомість, почали страждати від носових і ротових кровотеч, болю голови, нудоти.

“Є і кілька смертей, які також пов’язують із присутністю антен. У однієї дитини нещодавно діагностували пухлину мозку”, - кажуть батьки школярів.

Через це з 11 лютого усіх учнів (у закладі навчається близько 600 осіб) батьки не пускають до школи. Діти не відвідуватимуть занять, доки антени не демонтують, вирішили батьки на загальних шкільних зборах.

Батьки школярів стверджують, що вони зверталися до багатьох інстанцій, проте поки що це не дало жодних результатів.

Якщо їхні вимоги і надалі ігноруватимуть, активісти планують влаштувати страйк під стінами Кіцманської райдержадміністрації, якщо ж і він не допоможе, батьки школярів готові блокувати рух міжнародних поїздів.

За повідомленням місцевих ЗМІ, за приписом Кіцманської районної прокуратури антени вже знеструмили. Однак батьків учнів це не влаштовує, вони кажуть, що пустять дітей до школи лише тоді, коли антени повністю демонтують.