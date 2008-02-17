Музиканти закликають не соромитися української мови

Не бути байдужими до української мови запропонували дніпропетровцям організатори акції "Зроби подарунок Україні! Переходь на українську". До цієї ідеї приєдналися вітчизняні музиканти. У турне вони вирушили, аби підтримати національну мову та культуру. Крім концертів, лідери відомих гуртів усім охочим дарували посібники, як подолати мовний бар’єр і не соромитися розмовляти українською, передає ICTV.

Російськомовним українцям розмовляти рідною мовою заважають не труднощі, а стереотипи. Такого висновку дійшли музиканти, які влаштували турне країною для підтримки української мови. Із закликами не соромитися рідної мови вони об’їхали вже 10 міст, остання поїздка – до Дніпропетровська. Учасники акції переконані: осторонь цієї проблеми стоїть і держава, бо вона тільки вдає, що стурбована мовним питанням.

Сергій Фоменко, лідер гурту "Мандри" зазначає: "Чомусь на державному рівні не створено правильних технологій, які б робили рідну мову, культуру популярними і домінуючими в медіа-просторі. Кожна країна, яка є потужною, захищає свій медіа-простір - це ідентичність народу".

Бути небайдужими до рідної мови особливо гучно музиканти закликали своїх фанів на благодійному концерті. І хоча аншлагу не було, зате цього вечора в залі спілкувалися тільки українською.