Музиканти закликають не соромитися української мови
Російськомовним заважають стереотипи?
Не бути байдужими до української мови запропонували дніпропетровцям організатори акції "Зроби подарунок Україні! Переходь на українську". До цієї ідеї приєдналися вітчизняні музиканти. У турне вони вирушили, аби підтримати національну мову та культуру. Крім концертів, лідери відомих гуртів усім охочим дарували посібники, як подолати мовний бар’єр і не соромитися розмовляти українською, передає ICTV.
Російськомовним українцям розмовляти рідною мовою заважають не труднощі, а стереотипи. Такого висновку дійшли музиканти, які влаштували турне країною для підтримки української мови. Із закликами не соромитися рідної мови вони об’їхали вже 10 міст, остання поїздка – до Дніпропетровська. Учасники акції переконані: осторонь цієї проблеми стоїть і держава, бо вона тільки вдає, що стурбована мовним питанням.
Сергій Фоменко, лідер гурту "Мандри" зазначає: "Чомусь на державному рівні не створено правильних технологій, які б робили рідну мову, культуру популярними і домінуючими в медіа-просторі. Кожна країна, яка є потужною, захищає свій медіа-простір - це ідентичність народу".
Бути небайдужими до рідної мови особливо гучно музиканти закликали своїх фанів на благодійному концерті. І хоча аншлагу не було, зате цього вечора в залі спілкувалися тільки українською.