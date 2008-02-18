20 лютого відбудеться круглий стіл «Іпотечний ринок в Україні: загрози розвитку».

Представники НБУ, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг, Державної іпотечної установи та більш ніж 10 провідних банків України зберуться для обговорення проблем розвитку іпотечного кредитування, політики регуляторів щодо проблем довгострокового кредитування та сприяння подальшому розвитку надійних та довгострокових джерел фінансування іпотеки в Україні.

Круглий стіл проводиться за ініціативи Української національної іпотечної асоціації (УНІА) та проекту «Ініціатива сприяння кредитуванню» (що фінансується USAID) та проходитиме у готелі «Редіссон САС» за адресою вул. Ярославів Вал, 22, м. Київ. Початок об 11:00.

Акредитація для ЗМІ – до 19 лютого за тел. 537-0966 або kozina@pragmacorp.kiev.ua. Контактна особа – Ліна Козіна, PR-менеджер, проект «Ініціатива сприяння кредитуванню».

З програмою круглого столу можна ознайомитися на сайті УНІА в розділі «Новини асоціації» або на сайті проекту «Ініціатива сприяння кредитуванню» в розділі «Новини».