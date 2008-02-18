Ющенко запитав у правоохоронців, куди дівається 5 млрд. грошей казни

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав правоохоронців посилити боротьбу з незаконним розмитненням автомобілів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на колегії Міністерства внутрішніх справ.

Глава держави звернув увагу на те, що данні, які надає Державна митна служба і Міністерство внутрішніх справ щодо ввезення автомобілів з-за кордону суттєво різняться.

За словами Президента, унаслідок махінацій під час розмитнення минулого року зникло 133 тис. транспортних засобів. На його думку, це стало можливим через такі схеми як рішення судів щодо звільнення від сплати мита, реєстрація транспортних засобів-двійників, підробка реєстраційних документів тощо.

«Куди дівається 5 млрд. законних грошей казни», - запитав В.ЮЩЕНКО присутніх.

За даними Президента, лише через несплату мита за престижні іномарки країна втратила 2 млрд. 460 млн. грн., на менш престижних автомобілях – ще 2 млрд. 600 млн. грн.

При цьому В.ЮЩЕНКО продемонстрував довідки МВС, СБУ, Держмитслужби, в яких детально описані схеми незаконного розмитнення.

«Я не хочу читати цю макулатуру, якщо знаєте – боріться з цим», - сказав глава держави.

Зокрема, Президент закликав правоохоронців здійснити перевірку суддів, які ухвалюють незаконні рішення і дозволяють не сплачувати мито за транспортні засоби.

Як приклад глава держави навів випадок із Харківської області, де один громадянин звернувся до суду з проханням звільнити його від сплати податків за 118 престижних автомобілів. Це, за словами В.ЮЩЕНКА, лише один можливий канал незаконного ввезення автомобілів в Україну.

«Якщо він виграє суд, мають бути звільненні 118 держслужбовців», - зазначив Президент з цього приводу, наголосивши, що МВС та інші правоохоронні органи мають ретельно контролювати цю сферу.