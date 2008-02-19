Голова правління Київенерго Сергій Тітенко дасть прес-конференцію

20 лютого 2008 року об 10.00 відбудеться прес-конференція голови правління АК “Київенерго” Сергія Тітенка на тему: "Сучасний стан та перспективи розвитку енергокомплексу столиці" Місце проведення: площа І.Франка, 5, 4-й поверх, актова зала. Вхід за журналістськими посвідченнями. Додаткова інформація за телефонами: 201-58-67, 201-58-63

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