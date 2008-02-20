СБУ передала музею 19 картин, вилучених у контрабандистів 10 років тому

Кіровоградський обласний художній музей сьогодні презентував 19 творів мистецтва, які, після вилучення у контрабандистів, 10 років перебували на збереженні в Службі безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, директор музею Тетяна ТКАЧЕНКО наголосила на історичній та культурній цінності отриманих творів.

«Більшість картин потребують вивчення та належного оформлення, після чого вони будуть представлені громадськості. 9 робіт, написаних на полотні, надійшли без підрамників, дві роботи написані на картоні, одна – на дереві, 6 робіт перебувають у незадовільному стані, ще дві потребують серйозної термінової реставрації», - розповіла Т.ТКАЧЕНКО.

За її словами, фахівці вважають передчасним робити прогнози щодо вартості творів. Картини датуються ХІХ-ХХ ст. і належать пензлям А.Захарова, М.Юнака, С.Кручакова та іншим авторам, в тому числі й невідомим.

«Стартова ціна на світових аукціонах картин такого рівня, як правило, складає від 10 тис. дол.», - зазначила директор музею.

Присутній на презентації представник Служби безпеки України нагадав, що у 1998 році під час спроби незаконного вивезення за кордон 65 творів мистецтва, серед яких картини, предмети старовини, ікони, була затримана громадянка України та її чоловік, громадянин Греції. Пізніше за даним фактом було порушено кримінальну справу, жінка за рішенням суду була позбавлена волі терміном на 4 роки. Увесь цей час картини перебували на збереженні в органах СБУ. 11 лютого 2008 року відбулась передача вилучених цінностей восьми музеям України. Кіровоградський обласний художній музей отримав найбільшу кількість творів мистецтва в першу чергу завдяки гідній міжнародній репутації.