Незабаром влада Криму почне ділити землі на Казантипі?

Кримська республіканська асоціація «Екологія і світ» вимагає не допустити розпаювання земель на території центральної частини мису Казантип, оскільки це може призвести до руйнування екосистеми Казантипського природного заповідника.

Як повідомили УНІАН у прес-службі асоціації «Екологія і світ», за даними екологів, місцева влада планує розглянути питання розпаювання земель вже в лютому.

«Навколо цієї території (центральної частини мису - УНІАН) розташовано Казантипський природний заповідник. Розпаювання призведе до появи близько двохсот приватних землевласників. Їхня господарська діяльність збільшить загрозу руйнування екосистеми заповідника», - заявляють в організації.

«Ми вважаємо, що мис Казантип - єдиний в Україні атоловий риф - це єдина екосистема. Тому й зберегти необхідно весь мис Казантип в цілому. Центральна частина мису має ввійти до складу Казантипського заповідника», - переконані екологи. Вони вимагають від Президента України та Мінприроди включити центральну частину Казантипу до складу Казантипського природного заповідника, створити охоронну зону заповідника. В зв`язку з цим екологи просять Верховну Раду АРК звернутися до Президента з пропозицією про включення в межі Казантипського заповідника центральної частини мису Казантип.

*** Казантип ("дно казана" - з тюркської) - єдиний в Україні атоловий риф, його абсолютна висота 50-100 м над рівнем моря. На території Казантипського заповідника ростуть унікальні й реліктові рослини, мешкають представники рідкісних видів ссавців, птахів, плазунів, риб і комах. 12 видів рослин є ендеміками, тобто ніде на Землі, окрім Казантипу, не ростуть.