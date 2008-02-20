У Черновецкого за великі гроші розповідатимуть, чи брудний автобус

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив генеральному директору КП «Київпастранс» Миколі ЛАМБУДСЬКОМУ створити моніторинговий центр для відстеження ситуації на зупинках громадського комунального транспорту і в його рухомому складі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на їхній зустрічі.

«Я пропоную вам створити моніторинговий центр, де працюватимуть високооплачувані люди, яким ви довіряєте. Вони моніторять все абсолютно. Вони вам із завданих питань розповідатимуть, брудний або чистий автобус, чи багато людей, чи прийшов вчасно автобус», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

При цьому він зазначив, щоб уникнути корупції в його роботі, про нього ніхто не знатиме, окрім керівництва Київпастрансу і мера.

У свою чергу М.ЛАМБУДСЬКИЙ сказав, що технічно його підприємство готове реалізувати цей проект. Через 2-3 місяці, за його словами, відкриватиметься новий диспетчерський центр, в якому можна буде розмістити «цю групу».

Він також повідомив, що для Києва будуть закуплені пересувні камери і навіть декілька десятків таких вже є.

«Їх буде 100, і цього буде досить, щоб їх переміщати за графіком між всіма транспортними засобами», - сказав начальник Київпастрансу щодо відстеження ситуації в салонах громадського транспорту.

За інформацією М.ЛАМБУДСЬКОГО, в Києві також у 50 найнапруженіших місцях, де скопичується велика кількість пасажирів, будуть встановлені камери спостереження, з яких інформація надходитиме в диспетчерську, і диспетчер ухвалюватиме рішення, управляючи ситуацією і забезпечуючи нормальне перевезення пасажирів.