ФДМУ оголосив конкурс з продажу Одеського припортового заводу

Фонд державного майна України сьогодні оголосив конкурс з використанням відкритої пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 99,52% пакета акцій ВАТ "Одеський припортовий завод".

Інформація про це обнародувана в офіційному виданні ФДМ «Відомості приватизації» від 20 лютого.

Стартова ціна пакета, що виставляється на конкурс, становить 3 млрд. грн.

Конкурс відбудеться через 75 днів після публікації оголошення.

Як повідомлялося, 30 січня ц.р. Кабінет Міністрів затвердив умови приватизації Одеського припортового заводу. Стартова ціна 99,52% акцій підприємства становила 3 млрд. грн. Частина акцій (0,48%), що залишилася, вже продана на пільгових умовах співробітникам підприємства. Завод буде продано разом з цехом перевантаження аміаку на конкурсі з елементами аукціону. При цьому аміакопровід, який перебуває на балансі підприємства, але не входить до його статутного фонду, залишиться в державній власності.

Однак конкурс, запланований на 6 лютого, не було оголошено.

11 лютого Кабмін розпорядженням №261-р затвердив нові умови проведення конкурсу з продажу акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”. Розмір пакета і стартова ціна не змінилися.

14 лютого Фонд державного майна України відмовився оголосити конкурс з продажу 99,52% пакета акцій Одеського припортового заводу, як планувалося раніше.

Довідка УНІАН. ВАТ «Одеський припортовий завод» (м.Південне, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні, спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, яка надходить з країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

Останні три роки близько 88% виробленої заводом продукції експортується: аміак - до Бельгії, США і Франції, карбамід - до Швейцарії, Бельгії, США і Німеччини.

Статутний фонд ОПЗ становить 798 млн. 544 тис. грн.