З неділі в Україні буде до 13° тепла

Завтра в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці у західних областях місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер переважатиме західний, 5-10 м/с.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура вночі 2-7° морозу, вдень 1-6° тепла; у східних областях і Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на півдні Одещини та Криму вночі близько 0°, вдень 5-10° тепла.

22 лютого в країні очікується мінлива хмарність, без опадів, лише у західних областях місцями пройдуть невеликі опади.

23 лютого погода буде хмарною з проясненнями, у західних і північних областях пройде мокрий сніг і дощ, вночі та вранці місцями налипання мокрого снігу, на решті території вночі без опадів, вдень дощі. Вітер очікується західний, північно-західний, 7-12 м/с, 23 лютого у західних областях, вранці та вдень в Україні місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, 22 лютого у східних областях і Карпатах 1-6° морозу; вдень 2-7° тепла, у південній частині та на Закарпатті 6-11° тепла.

На 24-25 лютого істотних опадів не прогнозують. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла; вдень 24 лютого 2-7° тепла, 25 лютого +5-10°, на півдні та заході – до 13° тепла.

У Києві та області 21 лютого очікують мінливу хмарність, без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 1-6° тепла.

22 лютого в столиці й Київській області мінлива хмарність, без опадів.

23 лютого передбачається хмарна погода з проясненнями, мокрий сніг і дощ, вночі та вранці місцями налипання мокрого снігу. Вітер переважатиме західний, північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень 23 лютого місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі буде від 3° морозу до 2° тепла (у Києві – близько 0°), вдень 2-7° тепла.

24-25 лютого буде без істотних опадів, температура вночі від 1° морозу до 4° тепла; вдень 24 лютого 2-7° тепла, 25 лютого +5-9°.