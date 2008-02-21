НБУ вводить в обіг пам’ятну монету “Скіфське золото” (фото)

Національний банк України, продовжуючи серію “Найменша золота монета”, вводить в обіг 22 лютого пам’ятну монету “Скіфське золото” номіналом 2 гривні, присвячену зразку скіфської культури – пластині-аплікації IV ст. до н.е. із зображенням богині Апі – праматері скіфів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацбанку, на аверсі монети у намистовому колі розміщено малий Державний Герб України, над яким – рік карбування монети – 2008; між намистовим колом і кантом монети – написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), 2 ГРИВНІ (унизу), а також позначення металу, його проби – Au 999,9 (ліворуч), маса – 1,24 та логотип Монетного двору Національного банку України (праворуч).

На реверсі монети зображено золоту пластину-аплікацію у вигляді змієногої богині Апі.

Художники – Володимир ДЕМ’ЯНЕНКО (аверс), Борис ГРУДЕНКО (реверс). Скульптори – Володимир ДЕМ’ЯНЕНКО, Святослав ІВАНЕНКО.

Пам’ятна монета номіналом 2 гривні є дійсним платіжним засобом України і обов’язкова до приймання без будь-яких обмежень за її номінальною вартістю до всіх видів платежів, а також для зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви та для переказів.