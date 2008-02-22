Єхануров просить Ющенка напружити Огризка

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ просить Президента України Віктора ЮЩЕНКА дати доручення Міністерству закордонних справ визначити остаточну позицію України щодо Косово.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЄХАНУРОВ повідомив сьогодні журналістам.

«Я звернувся до Міністерства закордонних справ, Президента України, щоб він зобов’язав МЗС висловити офіційну позицію України з цього приводу», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Водночас міністр наголосив, що український миротворчий контингент в Косово продовжує виконувати свою місію. За його словами, в зоні відповідальності українців ситуація нормальна.

Також Ю.ЄХАНУРОВ зауважив, що він щодня о 7.45 отримує доповідь про ситуацію в краї, а потім ці питання обговорює з начальником Генштабу. «Ми цю ситуацію моніторимо постійно», - наголосив Ю.ЄХАНУРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого 2008 року парламент Косово одностайно ратифікував Декларацію про незалежність краю.

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що ситуація навколо Косово не може бути прецедентом.

Президент Віктор ЮЩЕНКО 19 лютого заявив, що Україна визначить свою позицію щодо статусу Косово після двосторонніх консультацій зі стратегічними партнерами України – ЄС, Росією, США.

Він зазначив, що Україна виходить з того, що для рішення визнання або невизнання суверенітету для більшості країн ще потрібен час.