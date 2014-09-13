У центрі Одеси пройшов "Мегамарш вишиванок" (фото, відео)

У центрі Одеси кілька тисяч людей взяли участь у «Мегамарші вишиванок».

Як передає кореспондент УНІАН, велика кількість людей у вишиванках зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку.

Вони вшанували хвилиною мовчання українських військових, які загинули в зоні проведення антитерористичної операції. Потім виконали Державний Гімн України, читали вірші Шевченка.

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Вишикувавшись у колону, учасники акції пройшли центральними вулицями міста. Вони тримали прапори України, чорно-червоний прапор. У багатьох жінок на головах - вінки, у колоні - багато маленьких дітей, більшість яких дорослі несуть на руках. Попереду ходи несуть велику розтяжку: «Мегамарш у вишиванках. Одеса», в середині колони люди підняли над головами велике жовто-блакитне полотнище.

Люди співають українські пісні, періодично скандують «Слава Україні!» і т. д.

На Приморському бульварі, біля Воронцовської колонади, був запланований концерт, біля пам'ятника Дюку - благодійний турнір «Український прорив». Програма змагань передбачала: український жим, вправи з гирями, конкурси для дітей. Переможцям турніру обіцяли вручити патріотичні подарунки. Всі зібрані кошти підуть на підтримку добровольчих батальйонів «Азов» і «Січ».