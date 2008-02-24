British American Tobacco купляє турецьку тютюнову компанію Tekel

British American Tobacco PLC (ВАТ) виграла аукціон з придбання турецької державної тютюнової компанії Tekel.

Про це йдеться в прес-релізі компанії, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Як сказано в повідомленні, BAT запропонувала придбати Tekel за 1,72 млрд. дол., перевищивши таким чином пропозиції ще трьох компаній, які брали участь в аукціоні (консорціум на чолі з турецькою Dogan Holding, група компаній, очолюваних турецькою будівельною групою Limak Construction, і приватний інвестиційний фонд Cinven).

Планується, що операція завершиться цього року, після одержання схвалення відповідних регулюючих органів.

Наголошується, що після завершення операції, частка ВАТ на ринку Туреччини становитиме близько 36% проти приблизно 7%, які компанія займає сьогодні.

ВАТ увійшла на турецький ринок в 2002.

Довідка УНІАН. British American Tobacco - один з найбільших транснаціональних виробників тютюнових виробів. В Україні компанія володіє Прилуцькою тютюновою фабрикою (місто Прилуки, Чернігівська обл.).

Чистий прибуток British American Tobacco за 9 місяців 2007 р. виріс на 15,4% - до 1,8 млрд. фунтів стерлінгів (2,6 млрд. євро), а виручка компанії за вказаний період збільшилась на 0,8% - до 7,32 млрд. фунтів стерлінгів (10,5 млрд. євро).