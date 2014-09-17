Мер Лисичанська знаходиться в полоні у бойовиків
14:52, 17 вересня 2014Суспільство
0 0
Викрадений мер Лисичанська живий і перебуває в полоні терористів.
Мер Лисичанська знаходиться в полоні у бойовиків / фото lisichansk.com.ua
Про це повідомив прес-секретар інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
Читайте такожСекретарю Лисичанської міськради висунута підозра у сепаратизмі
"Тільки вчора ми отримали підтвердження інформації, що викрадений 13 вересня мер Лисичанська живий і перебуває у терористів", - заявив він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter