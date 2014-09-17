Мер Лисичанська знаходиться в полоні у бойовиків

14:52, 17 вересня 2014
Суспільство
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Викрадений мер Лисичанська живий і перебуває в полоні терористів.

Мэр Лисичанска находится в плену у боевиков / фото lisichansk.com.ua

Про це повідомив прес-секретар інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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"Тільки вчора ми отримали підтвердження інформації, що викрадений 13 вересня мер Лисичанська живий і перебуває у терористів", - заявив він.

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