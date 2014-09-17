У Горлівці відновлено енергопостачання

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії ДТЕК.

У повідомленні зазначили, що місто було в черговий раз знеструмлене в результаті артобстрілу 16 вересня, без світла були центр міста, 245-й і 88-й квартали, мікрорайони Бессарабка, Курганка, Будівельник, Комсомолець, селища Травневий, Микитівка, Зайцеве, шахта № 5, хутір Нижній. Також в ДТЕК повідомили, що 16 вересня спільно з бригадою енергетиків «Високовольтних мереж» (ДТЕК) відновлена подача електроенергії на Горлівську фільтрувальну станцію №2.

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«В даний час Горлівка зі світлом і водою», - підкреслено в повідомленні.