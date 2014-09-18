У Львівській області другу добу горить торфовище

На Львівщині минулої доби, 17 вересня, зафіксовано дві пожежі у природних екосистемах на території Бродівського та Сокальського районів області.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 17 вересня о 18.00 надійшло повідомлення про пожежу в полі біля села Берлин Бродівського району на відкритій території. Рятувальники ліквідували пожежу близько 20.00, вогнем знищено траву на площі 1000 кв. м.

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Упродовж минулої доби рятувальники також гасили пожежу у селі Пристань Сокальського району на території горіння торфу на площі 5 га. Сьогодні гасіння пожежі торфовища рятувальними підрозділами ГУ ДСНС у Львівській області продовжується.