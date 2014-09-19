Мінометним обстрілом бойовики розбомбили вулицю у Верхньоторецькому

Це селище розташоване на першій лінії оборони сил АТО за 10 км від Ясинуватої та за 15 км від Горлівки, які контролюють бойовики, повідомляє 5 канал. В результаті 4-годинного мінометного обстрілу загинули та отримали поранення мирні жителі.

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Сьогодні у Верхньоторецькому спокійно, вибухи не лунають.