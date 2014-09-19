Мінометним обстрілом бойовики розбомбили вулицю у Верхньоторецькому
12:25, 19 вересня 2014Суспільство
0 0
Цілу вулицю розбомбили терористи у населеному пункті Верхньоторецьке Донецької області.
Верхньоторецьке зазнало серйозного мінометного обстрілу / фото УНИАН
Це селище розташоване на першій лінії оборони сил АТО за 10 км від Ясинуватої та за 15 км від Горлівки, які контролюють бойовики, повідомляє 5 канал. В результаті 4-годинного мінометного обстрілу загинули та отримали поранення мирні жителі.
Читайте такожРосійські війська і бойовики обстріляли позиції силовиків біля 6 населених пунктів
Сьогодні у Верхньоторецькому спокійно, вибухи не лунають.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter