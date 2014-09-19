При артобстрілі в Макіївці загинули 2 людини
11:06, 19 вересня 2014Суспільство
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В районі селища Калиново-Східний вчора в Макіївці в результаті артилерійського обстрілу загинули 2 людини.
REUTERS
Про це повідомляє прес-служба Макіївської міської ради.
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Крім цього, троє мирних жителів селищ Червоний Жовтень, Калиново-Східний і Ханженково отримали поранення різного ступеня тяжкості.
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