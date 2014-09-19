При артобстрілі в Макіївці загинули 2 людини

В районі селища Калиново-Східний вчора в Макіївці в результаті артилерійського обстрілу загинули 2 людини.

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