При артобстрілі в Макіївці загинули 2 людини

11:06, 19 вересня 2014
Суспільство
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В районі селища Калиново-Східний вчора в Макіївці в результаті артилерійського обстрілу загинули 2 людини.

REUTERS

Про це повідомляє прес-служба Макіївської міської ради.

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Крім цього, троє мирних жителів селищ Червоний Жовтень, Калиново-Східний і Ханженково отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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