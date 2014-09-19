Запущено онлайн-хроніку про історію та анексію Криму

В проекті описані головні історичні віхи історії Криму, розглянуті питання корінного населення півострова, та його розвитку, завойовання, анексії і в якому стані наразі перебуває інфраструктура Криму, його політична, економічна сфери, позиція в міжнародно-правовому полі.

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Еексперт "Майдану закордонних справ" Юрій Смілянський зазначив: "Нам важливо показати просто факти і хай читачі самі ставлять оцінки та роблять висновки. Історія Криму не закінчена, вона триває і, на мою думку, Крим обов’язково повернеться до України".

Проект складається з двох частин. Перша - це короткий подієвий погляд на довгу кримську історію. У другій частині детально описані неспокійні події, що передувалианексії Криму Росією - Евромайдан, мітинги, нелегітимний референдум. Детально і в синхронному порядку описані головні події, які відбувалися в материковій частині України, у Криму, в Росії вже під час анексії. Завершують розповідь матеріали про те, що нині відбувається на півострові.