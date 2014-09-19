На Львівщині вже третю добу рятувальники намагаються загасити торфовище

15:36, 19 вересня 2014
Суспільство
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Пожежу гасять 15 осіб та 2 одиниці техніки.

Торфяник горит уже третьи сутки / Фото из открытых источников

На Львівщині третю добу продовжує горіти торфовище біля села Пристань Сокальського району.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, протягом минулої доби підрозділами ГУ ДСНС у Львівській області у складі 27 осіб та 4 одиниці техніки, продовжувалось гасіння торфу біля села Пристань Сокальського району.

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З метою подачі води в місце виникнення пожежі та заповнення торфополів водою, бригадою Сокальського управління водного господарства Львівського облводресурсів у складі 15 осіб та 2 одиниці техніки, на мережі каналів влаштовано перемички та прокопи.

Сьогодні продовжується гасіння пожежі.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня біля села Пристань Сокальського району виникло горіння торфу на площі 5,0 га.

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