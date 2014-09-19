Порошенко підписав закон щодо будівництво метро у Дніпропетровську
20:26, 19 вересня 2014Суспільство
0 0
Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про ратифікацію Фінансової угоди (проект «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську») між Україною та Європейським інвестиційним банком».
У Дніпропетровську будуватимуть метро / Фото УНИАН
Як повідомляє прес-служба глави держави, законом передбачено залучення кредиту у розмірі 152 млн євро для будівництва метрополітену у Дніпропетровську.
Читайте такожКияни зможуть оплатити проїзд у метро банківською картою або за допомогою мобільного телефону
Як повідомляв УНІАН, парламент ухвалив цей закон 2 вересня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter