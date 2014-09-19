Порошенко підписав закон щодо будівництво метро у Дніпропетровську

Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про ратифікацію Фінансової угоди (проект «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську») між Україною та Європейським інвестиційним банком».

Як повідомляє прес-служба глави держави, законом передбачено залучення кредиту у розмірі 152 млн євро для будівництва метрополітену у Дніпропетровську. Читайте такожКияни зможуть оплатити проїзд у метро банківською картою або за допомогою мобільного телефону Як повідомляв УНІАН, парламент ухвалив цей закон 2 вересня.

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